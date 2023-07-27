Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева больше не состоит в составе центрального штаба Народного фронта.

«Исинбаева исключена из состава центрального штаба. Решение было принято заочным голосованием. Одним из мотивов такого решения послужило её неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, Народный фронт — это общественное движение, созданное по инициативе президента России Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.

Ранее стало известно, что Исинбаева, которая является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), не появлялась в организации на протяжении двух лет. Сообщалось, что бывшая спортсменка сейчас находится в Испании. Исинбаева также подверглась критике за слова о номинальности своих воинских званий, полученных в период выступлений за ЦСКА.