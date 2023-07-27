Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Поздняков: Исинбаева дистанцировалась от ОКР, мы её два года не видели

Поздняков: Исинбаева дистанцировалась от ОКР, мы её два года не видели
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева два года не появлялась в организации.

«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы её два года не видели. Это всё, что я могу сказать по этой теме», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация о жизни Исинбаевой в Испании. 17 июля бывшая спортсменка заявила, что звание майора, полученное во время выступлений за ЦСКА, является номинальным, после чего подверглась критике. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Исинбаева продолжит работу в организации.

Материалы по теме
СМИ раскрыли подробности жизни Елены Исинбаевой в Испании
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023