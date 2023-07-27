Поздняков: Исинбаева дистанцировалась от ОКР, мы её два года не видели
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева два года не появлялась в организации.
«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы её два года не видели. Это всё, что я могу сказать по этой теме», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
Ранее появилась информация о жизни Исинбаевой в Испании. 17 июля бывшая спортсменка заявила, что звание майора, полученное во время выступлений за ЦСКА, является номинальным, после чего подверглась критике. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Исинбаева продолжит работу в организации.
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