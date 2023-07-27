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Австралиец Кайл Челмерс завоевал золото ЧМ в плавании на дистанции 100 м вольным стилем

Австралиец Кайл Челмерс завоевал золото ЧМ в плавании на дистанции 100 м вольным стилем
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Австралийский пловец Кайл Челмерс завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Результат 25-летнего австралийского спортсмена составил 47,15 секунды. Вторым в финальном заплыве стал представитель США Джек Алекси, отставший от лидера на 0,16 секунды. Бронзовую награду завоевал французский пловец Максим Груссе, результат которого составил 47,42 секунды. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит румынскому пловцу Давиду Поповичу и составляет 46,86 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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