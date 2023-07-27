Климент Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 м на спине

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы Климент Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве Кубка России — 2023 в Казани.

Отныне высшее достижение – 23,55 секунды. Прежний рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71) и был установлен в апреле 2022 на соревнованиях в Гринсборо (США).

Ранее в Казани Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине с более высоким результатом, чем у чемпиона мира — 2023, американца Райана Мёрфи.

Также в финал Кубка России вышли Павел Самусенко, Мирон Лифинцев, Евгений Рылов, Дмитрий Савенко, Николай Зуев, Артём Норкин и Михаил Лымарь. Самусенко в полуфинале проплыл 50 метров за 24,61 секунды, а Рылов — за 24,74.