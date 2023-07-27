«Вероятно, их припугнули». Журова – о решении Украины снять запрет на старты с россиянами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение Министерства молодёжи и спорта Украины отменить для своих спортсменов запрет соревноваться с россиянами и белорусами.
«На Олимпийских играх это вообще запрещено: если какая-то страна так себя поведёт, её могут отстранить. Специальная комиссия может рассмотреть это и вынести серьёзное наказание. Понятно, что в международных федерациях таких прецедентов не было, но, видимо, тоже придётся рассмотреть какие-то моменты. Вероятно, Украину немного припугнули и сказали, что если они будут дальше так себя вести, будут ограничительные меры. Я это допускаю. Или, может, на Украине всё-таки решили проявить уважительное отношение к своим спортсменам, потому что они в стрессе не знают, что делать. Украинская теннисистка рассказывала, что она не знает — то ли ей выходить на матчи с россиянами и белорусами, то ли нет. Люди очень переживают по этому поводу», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».
- 27 июля 2023
-
21:23
-
21:00
-
20:47
-
20:45
-
20:32
-
20:27
-
20:17
-
19:58
-
19:16
-
18:51
-
18:42
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
16:59
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:25
-
15:19
-
14:19
-
14:10
-
14:03
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:09