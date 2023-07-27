Якименко: отстранение Харлан удивления не вызвало, правила никто не отменял

Восьмикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко оценил скандальное завершение поединка на чемпионате мира – 2023 по фехтованию между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан.

Напомним, Харлан была дисквалифицирована за нарушение регламента (отказ от обязательного рукопожатия с соперницей), однако протест россиянки на результат поединка был отклонён, а украинку сняли уже со следующего раунда соревнований.

«Все подобные ситуации чётко прописаны в правилах соревнований. Если соперники не поприветствовали друг друга и не пожали руки, бой считается незаконченным. Оговариваются санкции и в случае других грубых нарушений — броска маски или других частей экипировки. Это прямая чёрная карточка. Красную же дают, например, за выход за пределы дорожки. Поэтому отстранение Харлан удивления не вызвало. На мой взгляд, не было ничего сложного в том, чтобы пожать Смирновой руку и просто шагнуть в следующий этап. Но она сделала другой выбор, а правила никто не отменял», — приводит слова Якименко RT.