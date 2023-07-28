Поздняков: на ОИ-2024 в Париж смогут поехать считаные единицы российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
«В прошлом году министр спорта, он же глава НОК, Украины засыпàл президента МОК и руководителей МСФ гневными письмами. В том числе практически с угрозами в адрес российских спортсменов, вплоть до кровавых расправ. В ответ на эти послания внятной реакции из Лозанны не последовало.
Зато все русофобские требования были в итоге последовательно исполнены. Невзирая на законы, мнение ООН, Хартию, здравый смысл, в конце концов. Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считаные единицы, при этом ещё неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты.
Ну а рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — «отложить до подходящего момента». Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте.
Дискриминация, двойные и тройные стандарты, нарушение не только правовых, но теперь и морально-этических основ для продвижения позиции заказчика! Это — новые неписаные принципы международного олимпийского движения?! Или это уже зазеркалье, в которое его так старательно завели наследники благородных идей барона де Кубертена?
Это вопрос гораздо более широкого, чем чисто спортивный, масштаба. И его решение будет уже в плоскости общемировых гуманитарных процессов. Гуманитарных. Человеческих. А не конъюнктурных и заказных», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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