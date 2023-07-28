Женская сборная Нидерландов стала победителем турнира по водному поло на ЧМ-2023

Женская сборная Нидерландов по буллитам обыграла команду Испании в финале турнира по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония). Встреча завершилась со счётом 12:12 (5:4 — по буллитам).
Бронзовым призёром турнира стала женская команда Италии, одолевшая Австралию со счётом 16:14. В полуфинале турнира нидерландские спортсменки обыграли сборную Италии со счётом 9:8, а национальная команда Испании одержала победу над австралийками со счётом 12:10.
Напомним, в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США. В текущем розыгрыше американки со счётом 7:8 потерпели обидное поражение от команды Италии ещё в четвертьфинальной стадии соревнований в Фукуоке.
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