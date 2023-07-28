Колесников рассказал, как относится к достижению мировых рекордов

Российский пловец Климент Колесников, который вчера, 27 июля, установил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине, рассказал, как относится к достижению новых рекордов мира.

«Мировые рекорды — это одна из причин, почему для меня Олимпиада не является чем-то особенным. Рекордсмен мира будет на планку выше олимпийского чемпиона.

Да, понимаю, что рекорд могут побить, а олимпийским чемпионом остаёшься навсегда. Но гораздо круче, когда твой рекорд стоит 8–10 лет, его никто не может побить, все стремятся. Например, кто-то выигрывает Олимпийские игры, на следующие же не едут с мыслью обогнать того, кто победил в прошлый раз. Все стараются показывать рекорды, гонятся за временем. Почти все мои рекорды сейчас побили, что 50 метров на спине, что 100 на спине. У меня остался единственный — 50 метров на спине в коротком бассейне.

Я буду только рад, если мой рекорд побьют. Когда установил первый рекорд, думал, что это навсегда. Как только его побили, для меня это было расстройство, потому что я так старался, а его так легко превзошли. Потом следующие рекорды тоже сразу же побили. Гонка всегда за временем идёт, все соревнуются за секунды. Именно они решают, ничего больше.

Если мой рекорд побьют, будет показатель, что я не самый лучший. Появляется азарт. Когда бьют твой рекорд, приходит осознание, что это не предел скорости», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».