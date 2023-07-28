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МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой

МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой
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Член исполкома Международной федерации фехтования, министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что саблистка Ольга Харлан получила от Международного олимпийского комитета (МОК) автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024.

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период. Делаем это уникальное исключение еще и из-за продолжающейся ситуации, которая никак не компенсирует квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — процитировал письмо МОК Гутцайт в соцсетях.

Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка.

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