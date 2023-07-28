Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 29 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 29 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно семь комплектов медалей: в плавании и мужском водном поло.

Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 29 июля
Водное поло. Мужчины

7:00. Матч за третье место. Сербия — Испания.
12:00. Финал. Греция — Венгрия.

Плавание

14:02. Женщины. Баттерфляй. 50 м
14:09. Мужчины. Вольный стиль. 50 м
14:42. Мужчины. Баттерфляй. 100 м
14:57. Женщины. Спина. 200 м
15:23. Женщины. Вольный стиль. 800 м
15:45. Микст. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

Материалы по теме
«Совершила позорную ошибку». Соперница Ефимовой вернулась за золотом после допинг-скандала
«Совершила позорную ошибку». Соперница Ефимовой вернулась за золотом после допинг-скандала
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023