Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 29 июля

В субботу, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно семь комплектов медалей: в плавании и мужском водном поло.
Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 29 июля
Водное поло. Мужчины
7:00. Матч за третье место. Сербия — Испания.
12:00. Финал. Греция — Венгрия.
Плавание
14:02. Женщины. Баттерфляй. 50 м
14:09. Мужчины. Вольный стиль. 50 м
14:42. Мужчины. Баттерфляй. 100 м
14:57. Женщины. Спина. 200 м
15:23. Женщины. Вольный стиль. 800 м
15:45. Микст. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
- 28 июля 2023
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