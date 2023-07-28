Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 29 июля

В субботу, 29 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно семь комплектов медалей: в плавании и мужском водном поло.

Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 29 июля

Водное поло. Мужчины

7:00. Матч за третье место. Сербия — Испания.

12:00. Финал. Греция — Венгрия.

Плавание

14:02. Женщины. Баттерфляй. 50 м

14:09. Мужчины. Вольный стиль. 50 м

14:42. Мужчины. Баттерфляй. 100 м

14:57. Женщины. Спина. 200 м

15:23. Женщины. Вольный стиль. 800 м

15:45. Микст. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.