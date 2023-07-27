«Совершила позорную ошибку». Соперница Ефимовой вернулась за золотом после допинг-скандала

На Олимпийских играх – 2012 в Лондоне в плавании блистали совсем юные девочки. Американка Кэти Ледеки произвела фурор, завоевав в свои 15 лет золото на дистанции 800 метров вольным стилем. А 15-летняя литовка Рута Мейлютите неожиданно для всех взяла золото на 100 метрах брассом.

Путь Руты в спорте, да и в жизни, хочется сравнить с американскими горками, и сейчас 26-летняя спортсменка, кажется, находится на очередном подъёме.

Лазала по деревьям и рубила дрова

Рута родилась в литовском городе Каунас. Когда малышке было всего четыре года, её мама погибла в автокатастрофе. После трагедии папа переехал в Великобританию, где начал работать медбратом, а детей, саму Руту и её двух старших братьев, оставил на попечение бабушке в деревне.

В пять лет будущая литовская звёздочка начала заниматься плаванием и уже тогда отличалась физической выносливостью. Оно и немудрено, ведь вместе с братьями Рута не только играла, но и лазала по деревьям, рубила дрова.

Когда Мейлютите исполнилось 12, отец забрал её к себе в Великобританию, в город Плимут. Он видел в ней талант пловчихи и верил в её будущее, поэтому отдал девочку в один из лучших плавательных клубов города, где её тренером стал Джон Руд. Рута стала быстро прогрессировать и в уже 2011 году выиграла два золота на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

Самая юная чемпионка за 16 лет

А через год 15-летняя Рута Мейлютите уже поехала в составе сборной своей страны на Олимпийские игры – 2012 в Лондоне. Как оказалось, это и был пик карьеры пловчихи. Зато какой! Рута удивила судей ещё в предварительном заплыве на 100 метров брассом, где установила рекорд Литвы. В полуфинале она установила уже рекорд Европы, а в финале выиграла золотую олимпийскую медаль, оказавшись самой юной пловчихой, ставшей победительницей Олимпийских игр за последние 16 лет. Мы уже вспоминали про её ровесницу Кэти Ледеки. Девушки даже родились в один месяц, в марте, но Рута младше Кэти на два дня, поэтому и титул самой молодой олимпийской чемпионки достался ей.

После сенсационной победы в Литве девушку на родине назвали Золотой рыбкой и наградили орденом «За заслуги перед Литвой».

В следующем году на чемпионате мира в Барселоне девушка взяла золото на той же дистанции, обновив рекорд Европы, и серебро на 50 метрах брассом. В 2015 году в Казани завоевала ещё одно серебро на коронной 100-метровке. А после этого отправилась на Олимпийские игры в Рио в статусе надежды своей страны. Туда же прилетела президент Литвы, чтобы воочию увидеть триумф любимой спортсменки. Однако для Руты старты закончились плачевно: она заняла лишь седьмое место. Специалисты списывали спад результатов на возрастные изменения тела девушки, а болельщики винили тренера Джона Руда. В итоге наставнику пришлось расстаться с подопечной, и он переехал в США, а Мейлютите вернулась из Великобритании в родной Каунас.

«Совершила позорную ошибку»

К выступлениям Рута вернулась только в 2017-м и за два года завоевала ещё несколько медалей на чемпионате Европы, а также на короткой воде.

А в 2019 году 22-летняя Золотая рыбка внезапно объявила о завершении карьеры. Дело в том, что Рута пропустила три допинг-теста, за что ей грозила длительная дисквалификация. Оставаться в спорте и ждать, когда истечёт наказание, было бы сильным ударом по имиджу литовки. Дело в том, что, когда за мельдоний наказали её главную соперницу, россиянку Юлию Ефимову, Рута ярче всех выступала против её допуска на Игры в Рио. Тогда же ситуация развернулась против неё. Впрочем, девушки друг на друга обиды не держат, и Мейлютите уже признавалась, что сожалеет о своих словах про Ефимову.

На родине, кстати, спортсменку тоже не поддержали. Вот как отреагировали на известие о допинг-скандале в Федерации плавания Литвы:

«Очень жаль, что наша Золотая рыбка совершила такую позорную ошибку. Халатность и безответственность могут изменить карьеру спортсмена, что отразится на нём и финансово, и морально».

«Ещё одна мощная победа»

Три года о Мейлютите вообще ничего не было слышно, пока весной 2022 года она не приняла участие в политической акции. Девушка переплыла бассейн, в котором была вода, окрашенная красной краской, символизирующая кровь.

Впрочем, были и спортивные достижения: Рута выступила на чемпионате мира в Будапеште и, как в юные годы, стала штурмовать подиумы. Сначала выиграла на 50 метрах брассом, а после взяла бронзу на коронных 100 метрах.

На чемпионате в японской Фукуоке никто не знал, чего от неё ждать. А Рута показала, что ещё способна бороться, и взяла золото на любимой дистанции. Похоже, что она вернула свои былые кондиции и, может быть, спустя 12 лет после первой олимпийской медали завоюет вторую в Париже.

Ну и, конечно, когда единственная олимпийская чемпионка из Литвы в плавании вновь берёт золото, вся страна не может сдерживать своих эмоций. Вот так описал победу президент прибалтийской страны Гитанас Науседа:

«Рута, Литва гордится тобой! Ещё одна мощная победа, ещё один титул чемпиона мира и ещё одна волна радости, подаренная Литве! Спасибо!»