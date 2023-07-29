Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 30 июля
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В воскресенье, 30 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно семь комплектов медалей в плавании.
Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 30 июля
Плавание
14:02. Мужчины. Спина. 50 м
14:09. Женщины. Брасс. 50 м
14:16. Мужчины. Вольный стиль. 1500 м
14:46. Женщины. Вольный стиль. 50 м
15:01. Женщины. Комплексное плавание. 400 м
15:19. Мужчины. Комплекс. Эстафета 4х100 м
15:37. Женщины. Комплекс. Эстафета 4х100 м
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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