Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 30 июля

В воскресенье, 30 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно семь комплектов медалей в плавании.

Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 30 июля

Плавание

14:02. Мужчины. Спина. 50 м

14:09. Женщины. Брасс. 50 м

14:16. Мужчины. Вольный стиль. 1500 м

14:46. Женщины. Вольный стиль. 50 м

15:01. Женщины. Комплексное плавание. 400 м

15:19. Мужчины. Комплекс. Эстафета 4х100 м

15:37. Женщины. Комплекс. Эстафета 4х100 м

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.