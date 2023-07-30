Лысенко выиграл открытый чемпионат Беларуси в прыжках в высоту с лучшим результатом Европы

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко завоевал золотую медаль открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике, который проходит в Минске, с лучшим результатом сезона в Европе – 2,35 метра. Вторую строчку занял российский спортсмен Илья Иванюк (2,31 м). Третье место разделили белорусы Павел Селиверстов и Никита Данилов (2,23 м).

Лёгкая атлетика. Открытый чемпионат Беларуси

Мужчины. Прыжок в высоту

1. Данил Лысенко (Россия) – 2,35.

2. Илья Иванюк (Россия) – 2,31.

3. Павел Селиверстов и Никита Данилов (Беларусь) – 2,23.

Напомним, в июне на международном турнире «Мы вместе» в Бресте (Беларусь) 26-летний Лысенко выполнил норматив для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) и повторил лучший результат сезона в мире.

Лысенко — чемпион мира в помещении 2018 года и серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне 2017 года.