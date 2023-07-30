Лысенко выиграл открытый чемпионат Беларуси в прыжках в высоту с лучшим результатом Европы

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко завоевал золотую медаль открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике, который проходит в Минске, с лучшим результатом сезона в Европе – 2,35 метра. Вторую строчку занял российский спортсмен Илья Иванюк (2,31 м). Третье место разделили белорусы Павел Селиверстов и Никита Данилов (2,23 м).
Лёгкая атлетика. Открытый чемпионат Беларуси
Мужчины. Прыжок в высоту
1. Данил Лысенко (Россия) – 2,35.
2. Илья Иванюк (Россия) – 2,31.
3. Павел Селиверстов и Никита Данилов (Беларусь) – 2,23.
Напомним, в июне на международном турнире «Мы вместе» в Бресте (Беларусь) 26-летний Лысенко выполнил норматив для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) и повторил лучший результат сезона в мире.
Лысенко — чемпион мира в помещении 2018 года и серебряный призёр чемпионата мира в Лондоне 2017 года.
- 30 июля 2023
-
19:21
-
18:47
-
18:25
-
18:22
-
17:56
-
17:39
-
17:03
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
12:28
-
11:16
-
10:59
-
10:04
- 29 июля 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:52
-
22:08
-
21:58
-
21:41
-
21:39
-
20:35
-
19:57
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
18:00