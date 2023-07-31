Перспективный велогонщик погиб на тренировкке в США

Американский велогонщик Магнус Уайт погиб под колёсами автомобиля во время тренировки перед чемпионатом мира среди юниоров, который 10 августа пройдёт в Глазго (Шотландия). Инцидент произошёл в воскресенье, 30 июля, в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщается на сайте Федерации велоспорта США. За местную школу велоспорта Уайт выступал на соревнованиях.
17-летний Уайт считался восходящей звездой в маунтинбайке. В 2021 году спортсмен выиграл национальный чемпионат по велокроссу среди юниоров 17–18 лет, а затем в течение года выступал за сборную США в европейских гонках по велокроссу. В 2022 и 2023 годах Уайт в составе сборной США принимал участие в чемпионатах мира по велокроссу и только впервые отобрался на первенство планеты по маунтинбайку.
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