Климент Колесников: не будет Олимпиады, так не будет. Это не катастрофа

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников высказался о шансах выступить на Олимпийских играх – 2024.

На минувшей неделе в финале Кубка России в Казани Колесников побил рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Решение об участии российских спортсменов в Играх в Париже пока не принято.

«Шансов выступить на Играх мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны — значит, какие то шансы всё-таки есть. Посмотрим, надеемся на лучшее, на то, что нас допустят. Даже если отбор будет за неделю — будем отбираться. Но не будет Олимпиады, так не будет. Это не катастрофа.

Безусловно, будет обидно, но один раз я туда уже съездил, пусть и не воплотив все свои мечты. Для меня это не самое значимое мероприятие. Просто навязанное мнение было насчёт Олимпийских игр — что это что-то невероятное, небесного уровня, а это обычный старт, но раз в четыре года, и всё потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным. Ты едешь показать, что в стране есть люди в спорте. На чемпионатах мира и Европы при этом нет такого давления и ответственности. Так что на Олимпиаде всё-таки встревает политика, пусть не так прямолинейно, как это сейчас происходит. У меня слегка поменялось мнение об Олимпиаде. У нас уже есть соревнования другие, которые будут проводить. Будем стараться готовиться туда — конкурировать с ребятами», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».