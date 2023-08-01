Жуков: МОК никогда не шёл шахматам навстречу в вопросе включения в программу ОИ

Заместитель председателя Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался об отсутствии шахмат в программе Олимпийских игр.
«Уже давно идёт речь о том, чтобы шахматы стали олимпийским видом спорта. Когда я был президентом ОКР, мы предлагали включить шахматы в олимпийскую программу. Даже предлагали шахматам место во время зимних Олимпийских игр (смеётся). Но МОК никогда особо нам навстречу не шёл. У них всегда была догма, что зимняя Олимпиада — это либо снег, либо лёд. Что же касается летних Игр, там слишком много участников и видов спорта. Поэтому включать ещё множество других спортсменов, шахматистов нецелесообразно.
Может ли МОК теперь пойти навстречу? Не знаю. МОК с большим опасением всегда включал новые виды спорта в программу Игр. Но шахматы — самодостаточный вид спорта. Есть свои шахматные Олимпиады, которые пользуются огромным интересом. Поэтому для шахмат отсутствие на основных Олимпийских играх абсолютно некритично», — сказал Жуков в интервью «Матч ТВ».
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