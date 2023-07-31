Шахматы могут стать частью культурной программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что нацелен на включение шахмат в культурную программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.
«Для меня мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определённо, это будет проходить в скоростном формате. Мы сможем сохранить свои традиции и, кроме того, иметь свою олимпийскую историю. Нам нечего терять. МОК любит шахматы.
Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов спорта или культурной программы. Шахматы могут присутствовать даже в Лос-Анджелесе. Каждый день мы работаем со специальной комиссией, серьёзно относимся к этому и знаем, что это займёт какое-то время», — приводит слова Дворковича Inside the Games.
ФИДЕ надеется, что сможет провести показательное мероприятие в рамках Африканских игр, которые теперь перенесены на 2024 год, в Аккре (Гана).
В следующем году ФИДЕ отметит своё столетие и планирует неофициально присутствовать на Играх в Париже.
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