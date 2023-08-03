Ласицкене вылетела на чемпионат России по лёгкой атлетике в Челябинск
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Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отправилась на чемпионат России в Челябинск. Спортсменка, как стало известно «Чемпионату», только что вылетела из Москвы.
Ласицкене в летнем сезоне выступила только на командном чемпионате России в Сочи в конце мая, после чего сообщила, что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего её ахилла. Она пропустила все остальные старты, залечивая травму.
В её отсутствие лидером российского сезона стала Наталья Спиридонова, в активе которой прыжок на 1,95 м.
Чемпионат России по лёгкой атлетике стартует в Челябинске сегодня, 3 августа, квалификация в прыжках в высоту у женщин пройдёт завтра в 11:10, а финал – в субботу, 5 августа, в 17:15.
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