Ласицкене вылетела на чемпионат России по лёгкой атлетике в Челябинск

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отправилась на чемпионат России в Челябинск. Спортсменка, как стало известно «Чемпионату», только что вылетела из Москвы.

Ласицкене в летнем сезоне выступила только на командном чемпионате России в Сочи в конце мая, после чего сообщила, что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего её ахилла. Она пропустила все остальные старты, залечивая травму.

В её отсутствие лидером российского сезона стала Наталья Спиридонова, в активе которой прыжок на 1,95 м.

Чемпионат России по лёгкой атлетике стартует в Челябинске сегодня, 3 августа, квалификация в прыжках в высоту у женщин пройдёт завтра в 11:10, а финал – в субботу, 5 августа, в 17:15.