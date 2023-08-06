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Польский сенатор: всё указывает на участие россиян на ОИ, Путин наградит их автомобилями

Польский сенатор: всё указывает на участие россиян на ОИ, Путин наградит их автомобилями
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Польский сенатор Анджей Персон заявил, что не сомневается в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян и белорусов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). На данный момент чёткого решения этого вопроса нет, оно должно появиться в октябре.

«Сейчас мы немного поразмахивали шашкой, но я вспоминаю слова всех смельчаков, которые заявляли, что не позволят россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, и что? Всё указывает на то, что их допустят. Уверен, они там будут. Может быть, не под национальным флагом и гимном, но для народов Сибири или Востока это не имеет большого значения. Они прекрасно знают, что это их спортсмен. А потом их ещё Владимир Путин примет в Кремле и наградит автомобилями», — приводит слова Персона Sport.pl.

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