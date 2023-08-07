Шавман: люблю вьетнамскую и японскую кухни, но меня поразили жареные голуби

Анастасия Шавман, левая полусредняя «Кубани» и сборной России, поделилась впечатлениями о Китае, где национальная команда находится на сборе.
«Для меня тут экзотично очень многое. Я люблю вьетнамскую и японскую кухни, но тут меня, конечно, поразили жареные голуби. Для меня это был полный шок. Не очень хочу экспериментировать с такими блюдами. Употребляю здесь лапшу, рис, те блюда, которые знаю.
У нас была поездка на море всей командой. Побывали в торговых центрах, погуляли по улицам. Менталитет сильно отличается. Люди на нас смотрели, будто какие-то гиганты приехали к ним в страну.
Города красивые, улочки, отличная инфраструктура. Так себе и представляла Китай. Только не думала, что Шэньчжень будет таким. Представляла — маленький и тихий, а оказалось, что будто Нью-Йорк», — приводит слова Шавман «Гандбол. Быстрый центр».
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