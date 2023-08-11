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Путин и Лукашенко обсудили проведение Игр стран БРИКС

Путин и Лукашенко обсудили проведение Игр стран БРИКС
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Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили идею проведения Игр стран БРИКС. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил – он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — приводит телеграм-канал слова Лукашенко. Издание «БелТА» добавило, что президент Беларуси заявил о желании страны принять участие в турнире.

Напомним, ранее стало известно, что Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Сообщается, что в программу соревнований войдут 25 видов спорта.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика (ЮАР).

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