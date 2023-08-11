Постригай рассказал, как проплыл на байдарке из Петербурга в Москву

Чемпион Олимпиады-2012, российский гребец-байдарочник Юрий Постригай рассказал, как в июле в рамках VK Fest за две недели проплыл из Санкт-Петербурга в Москву и установил рекорд России.
«Самым сложным было столкнуться с реальностью и осознать, насколько широкие и мощные водохранилища в нашей стране. Когда ты это вживую видишь, гребёшь, сталкиваешься с сильным ветром, непогодой, можешь перевернуться и утонуть, то начинаешь переживать. И у меня были такие моменты, что я прямо рыдал.
Ты гребёшь по этим широченным рекам на узенькой байдарочке, на которой ты был в канале, максимум – на Москва-реке, и всё это безопасно, ширина небольшая, ветер – тоже. А тут некуда спрятаться, всё, что у тебя есть – катер сопровождения и запасная – более устойчивая для больших водоёмов – лодка.
Конечно, у нас была небольшая команда, но всё равно ты остаёшься один на один со стихией и постоянно должен преодолевать препятствия.
За эту экспедицию я прокачался во всех аспектах: злился, ругался, потом каялся в том, что я злился и ругался, потом рыдал, потом Господа просил, думал, почему вообще так происходит? Например, я не хочу грести против такого сильного бокового ветра, но приходится – смиряешься и идёшь дальше», — приводит слова Постригая Sports.ru.
Напомним, Постригай по два раза становился чемпионом мира и Европы. Также спортсмен является победителем летней Универсиады в Казани, состоявшейся в 2013 году.
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