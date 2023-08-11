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Ромашина: хочу, чтобы люди с удовольствием занимались спортом

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина поздравила всех с предстоящим Всероссийским Днём физкультурника, который традиционно празднуется во вторую субботу августа.

«Хочу всех поздравить, пожелать всем крепкого здоровья. Чтобы спорт процветал в нашей стране, чтобы люди с удовольствием занимались. Качали не только пресс, но и хорошее настроение! Конечно, спорт и физкультура — это единое целое!» — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

Сегодня, 11 августа, на стадионе Министерства спорта прошли массовые физкультурные мероприятия: фитнес-зарядка, соревнования по городошному спорту, спортивному метанию ножа, дартсу и настольному теннису, сдача норм ГТО.

Напомним, в феврале этого года синхронистка приняла решение завершить карьеру.