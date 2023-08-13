Ян Непомнящий сыграет тай-брейк за выход в 1/4 финала КМ, вторая партия закончилась вничью
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В Баку (Азербайджан) вничью завершилась вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего, занимающего пятое место в мировом рейтинге, в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ по шахматам. Непомнящий (2779) борется за выход в четвертьфинал с представителем Индии Видитом Гуджрати (2719). Теперь за выход в 1/4 финала турнира спортсмены сыграют решающий тай-брейк.
Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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