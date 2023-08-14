Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой»
Поделиться
Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, российская гандболистка Марина Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой» (Волгоград), сообщается на официальном сайте клуба.
В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду «Бухарест», с которой стала чемпионкой Румынии. Ранее Судакова также играла за такие клубы, как «Ростов-Дон», ЦСКА и «Кубань». В 2019 году с командой из Ростова-на-Дону гандболистка стала серебряным призёром Лиги чемпионов.
Помимо победы на Олимпиаде в 2016 году, вместе со сборной России Судакова становилась чемпионкой мира в 2009 году и бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.
По итогам сезона-2022/2023 победителем чемпионата России по гандболу стал московский ЦСКА.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
13:35
-
13:07
-
12:42
-
11:25
- 13 августа 2023
-
22:14
-
20:03
-
19:40
-
18:57
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
10:49
-
09:45
- 12 августа 2023
-
19:54
-
17:29
-
16:31
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:16
-
13:15
-
12:50
-
12:00
-
11:57
-
03:57
-
02:24
- 11 августа 2023
-
20:55
-
20:38
-
20:27
-
19:36
Партнерский контент