Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой»

Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, российская гандболистка Марина Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой» (Волгоград), сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду «Бухарест», с которой стала чемпионкой Румынии. Ранее Судакова также играла за такие клубы, как «Ростов-Дон», ЦСКА и «Кубань». В 2019 году с командой из Ростова-на-Дону гандболистка стала серебряным призёром Лиги чемпионов.

Помимо победы на Олимпиаде в 2016 году, вместе со сборной России Судакова становилась чемпионкой мира в 2009 году и бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.

По итогам сезона-2022/2023 победителем чемпионата России по гандболу стал московский ЦСКА.