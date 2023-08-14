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Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой»

Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой»
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Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, российская гандболистка Марина Судакова подписала контракт с «Динамо-Синарой» (Волгоград), сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду «Бухарест», с которой стала чемпионкой Румынии. Ранее Судакова также играла за такие клубы, как «Ростов-Дон», ЦСКА и «Кубань». В 2019 году с командой из Ростова-на-Дону гандболистка стала серебряным призёром Лиги чемпионов.

Помимо победы на Олимпиаде в 2016 году, вместе со сборной России Судакова становилась чемпионкой мира в 2009 году и бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.

По итогам сезона-2022/2023 победителем чемпионата России по гандболу стал московский ЦСКА.

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