Сергей Бубка покинет пост в World Athletics

Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Бубка принял решение больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе и покинул пост вице-президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) спустя более 20 лет деятельности в организации, сообщает Inside the Games.

В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом ушёл с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.

Напомним, ранее стало известно о владении Бубкой бизнесом на территории ДНР, в связи с чем разразился скандал. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич требовал лишить легкоатлета всех госнаград и званий.