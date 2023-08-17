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Сергей Бубка покинет пост в World Athletics

Сергей Бубка покинет пост в World Athletics
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Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Бубка принял решение больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе и покинул пост вице-президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) спустя более 20 лет деятельности в организации, сообщает Inside the Games.

В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом ушёл с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.

Напомним, ранее стало известно о владении Бубкой бизнесом на территории ДНР, в связи с чем разразился скандал. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич требовал лишить легкоатлета всех госнаград и званий.

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