Сергей Бубка покинет пост в World Athletics
Поделиться
Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Бубка принял решение больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе и покинул пост вице-президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) спустя более 20 лет деятельности в организации, сообщает Inside the Games.
В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом ушёл с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.
Напомним, ранее стало известно о владении Бубкой бизнесом на территории ДНР, в связи с чем разразился скандал. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич требовал лишить легкоатлета всех госнаград и званий.
Комментарии
- 17 августа 2023
-
09:40
-
09:17
- 16 августа 2023
-
22:58
-
21:52
-
21:16
-
20:40
-
19:03
-
18:30
-
17:39
-
14:56
-
14:06
-
13:31
-
12:30
-
10:19
-
05:12
-
04:45
- 15 августа 2023
-
23:16
-
22:29
-
21:38
-
18:31
-
18:02
-
16:47
-
15:51
-
15:32
-
14:43
-
14:06
-
13:57
-
13:40
-
13:22
-
13:18
-
12:45
-
12:38
-
12:27
-
12:13
-
11:40
Партнерский контент