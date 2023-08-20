Олимпийских чемпионов по тхэквондо Храмцова и Ларина допустили до этапа Гран-при в Париже

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что Международная федерация тхэквондо допустила олимпийских чемпионов Токио Максима Храмцова и Владислава Ларина на этап Гран-при в Париже (Франция), который пройдёт с 1 по 3 сентября.

«Наши олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин примут участие в Гран-при в Париже. У них до 31 августа действует отстранение от участия в международных соревнованиях, этот срок заканчивается, и они выступят на турнире во Франции. Кроме них, наша сборная будет представлена ещё семью спортсменами. По рейтингу такое право получили Татьяна Минина (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг).

И ещё четыре спортсмена пробились через отборочный к Гран-при турнир, проходивший в июле в Сенегале. Это Магомедрасул Омаров (до 80 кг), Милана Бекулова (до 49 кг), Виктория Железнова (до 67 кг) и Елизавета Степанова (свыше 67 кг). К ним, возможно, добавится Кристина Адебайо (свыше 67 кг). Вчера нам поступила информация о её допуске к соревнованиям, и теперь всё зависит от того, успеем ли мы решить вопрос с визовой поддержкой», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».