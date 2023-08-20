«Кристалл» обыграл «Краснодар-ЮМР» в матче 18-го тура ЧР по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над краснодарским клубом «Краснодар-ЮМР» в матче 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 14:6 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Открыл счёт в матче Родриго Соареш да Коста из «Кристалла», который в итоге сделал хет-трик. Игорь Бриштель второй матч подряд забил четыре гола в ворота соперников. Отметились голами в составе команды из северной столицы Датинья Луис Альберто до Насименто Брага (дважды), Артур Папоротный (дважды), Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра, Кирилл Романов и Алексей Макаров.
Футболисты «Краснодара-ЮМР» забили шесть мячей в ворота соперников. Отличились Сергей Рябинин, Матеус Насименто Брага, Максим Марченко, Фелипе Диас Алвес, Александр Соловкин и Александр Ревенко.
По итогам матча вновь лучшим игроком был признан футболист «Кристалла» Игорь Бриштель.
«Кристалл» набрал 40 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Краснодар-ЮМР» (5) — на девятом месте.
Пляжный футбол. Чемпионат России. 18-й тур
ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – 14:6 (6:1, 5:4, 3:1).
- 20 августа 2023
-
22:18
-
22:18
-
21:56
-
21:11
-
20:28
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
19:49
-
19:44
-
19:04
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:02
-
17:50
-
17:29
-
16:48
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00