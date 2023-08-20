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«Кристалл» обыграл «Краснодар-ЮМР» в матче 18-го тура ЧР по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над краснодарским клубом «Краснодар-ЮМР» в матче 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 14:6 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Открыл счёт в матче Родриго Соареш да Коста из «Кристалла», который в итоге сделал хет-трик. Игорь Бриштель второй матч подряд забил четыре гола в ворота соперников. Отметились голами в составе команды из северной столицы Датинья Луис Альберто до Насименто Брага (дважды), Артур Папоротный (дважды), Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра, Кирилл Романов и Алексей Макаров.

Футболисты «Краснодара-ЮМР» забили шесть мячей в ворота соперников. Отличились Сергей Рябинин, Матеус Насименто Брага, Максим Марченко, Фелипе Диас Алвес, Александр Соловкин и Александр Ревенко.

По итогам матча вновь лучшим игроком был признан футболист «Кристалла» Игорь Бриштель.

«Кристалл» набрал 40 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Краснодар-ЮМР» (5) — на девятом месте.

Пляжный футбол. Чемпионат России. 18-й тур

ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – 14:6 (6:1, 5:4, 3:1).