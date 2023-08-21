Винер заявила о готовности помочь сборной Китая в подготовке к ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что готова помочь национальной команде Китая подготовиться к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Конечно, буду следить за этими соревнованиями. Можно ли сказать, что буду симпатизировать сборной Китая? Конечно, можно. Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать», — приводит слова Винер ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях. Российские гимнасты не участвуют в международных соревнованиях. На ОИ-2021 Россия выиграла в художественной гимнастике две серебряные медали.