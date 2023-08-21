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Горячкина ушла от поражения в первой партии тай-брейка в финале женского КМ по шахматам

Сегодня, 21 августа, в Баку (Азербайджан) проходят решающие партии финала женского Кубка мира. Встречаются российская шахматистка Александра Горячкина и представительница Болгарии Нургюл Салимова. Первая партия завершилась вничью.

Салимова, игравшая белыми фигурами, получила большой перевес, но в цейтноте не смогла удержать преимущество. В ответной партии, которая начнётся в ближайшее время, белыми фигурами сыграет Горячкина.

Ранее две первые партии финала, которые игрались 19 и 20 августа с классическим контролем времени, завершились вничью.

Отметим, что на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проходившем в 2021 году, Александра Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию.