Каруана и Прагнанандха сыграли вничью в первых двух партиях тай-брейка в полуфинале КМ

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Сегодня, 21 августа, проходят решающие партии полуфинального матча, в котором встречаются американец Фабиано Каруана и индиец Рамешбабу Прагнанандха.

Обе партии с контролем времени «25 минут +10 секунд за ход» завершились вничью. Шахматисты продолжат борьбу в партиях с сокращённым контролем времени. Ранее, 19 и 20 августа, гроссмейстеры играли классические партии, которые также закончились вничью.

Победитель тай-брейка сыграет в финале с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. Финал Кубка мира по шахматам пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три игрока по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.