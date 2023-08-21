Каруана и Прагнанандха сыграли вничью в первых двух партиях тай-брейка в полуфинале КМ
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В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Сегодня, 21 августа, проходят решающие партии полуфинального матча, в котором встречаются американец Фабиано Каруана и индиец Рамешбабу Прагнанандха.
Обе партии с контролем времени «25 минут +10 секунд за ход» завершились вничью. Шахматисты продолжат борьбу в партиях с сокращённым контролем времени. Ранее, 19 и 20 августа, гроссмейстеры играли классические партии, которые также закончились вничью.
Победитель тай-брейка сыграет в финале с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. Финал Кубка мира по шахматам пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три игрока по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.
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