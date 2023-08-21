Юг Фабрис Занго принёс Буркина-Фасо первое в истории золото ЧМ по лёгкой атлетике

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в тройном прыжке у мужчин. Победу одержал Юг Фабрис Занго. Представитель Буркина-Фасо в лучшей попытке приземлился на отметке 17,64 метра.
Второе место с результатом 17,41 м занял кубинец Ласаро Мартинес. Всего 1 см уступил ему соотечественник Кристиан Атанай Наполес, ставший бронзовым призёром соревнований.
Отметим, что показавший лучший результат (17,70) в квалификации Джейдон Хибберт из Ямайки получил травму в первой же попытке.
Для Занго это третья медаль чемпионатов мира в тройном прыжке. В 2019 году он был бронзовым призёром, в 2022-м завоевал серебро. Также он является рекордсменом мира в тройном прыжке в помещении с результатом 18,07 м. Для Буркина-Фасо это первое в истории золото чемпионата мира по лёгкой атлетике.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Тройной прыжок
1. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,64.
2. Ласаро Мартинес (Куба) – 17,41.
3. Кристиан Атанай Наполес (Куба) – 17,40.
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