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Стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название «Труд»

Стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название «Труд»
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Стадиону в Махачкале, который последние шесть лет носил имя двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, вернули прежнее название «Труд». Соответствующее постановление было издано правительством Республики Дагестан 18 августа.

Переименование связано со скандальным высказыванием выступавшей за ЦСКА Исинбаевой о номинальном характере её воинского звания. Слова титулованной спортсменки вызвали шквал критики в сети, а глава Дагестана Сергей Меликов предложил пересмотреть название стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Теперь, как следует из постановления правительства региона, стадиону возвращено прежнее название.

О номинальном характере своего воинского звания проживающая в Испании Исинбаева высказалась, объясняя возвращение к работе в комитете спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

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