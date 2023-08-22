Губерниев – о ситуации вокруг Исинбаевой и Ласицкене: World Athletics жухалы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что трёхкратные чемпионки мира Елена Исинбаева и Мария Ласицкене не вошли в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения первенств планеты по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Не включить туда Исинбаеву — очень странно. Тут же речь про моменты, а не про постспортивные выкрутасы и высказывания, и она — реально легенда лёгкой атлетики.

Если её победа при своих зрителях в Москве-2013 (после провалов на ЧМ-2009, ЧМ-2011 и третьего места на ОИ-2012, когда казалось, что она ничего уже не выиграет) с забегом к тренеру по трибунам и попыткой на 5,07 — недостаточно ярко по эмоциям история, то я не знаю…

И Ласицкене нет в списке лучших, а она такая одна на планете в прыжках в высоту среди женщин! Иными словами — World Athletics жухалы…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за ситуации на Украине World Athletics не допустила российских и белорусских легкоатлетов на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Будапеште.