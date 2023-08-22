Губерниев: Исинбаева — великая спортсменка и гордость России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая переехала жить в Испанию и заявила, что её воинские звания носят «номинальный характер».

«Можно по-разному относиться к Елене Исинбаевой как к человеку. Но она действительно великая спортсменка, Гордость России! По остальным моментам скажу так: человек где хочет, там и живёт! А проклинают сейчас Исинбаеву дети и внуки тех, кто гнобил фигуристов Белоусову и Протопопова… Но правда завсегда сильнее кривды!

Доносчикам — первый кнут!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что стадиону в Махачкале, который последние шесть лет носил имя Исинбаевой, вернули прежнее название «Труд».