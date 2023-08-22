Солдатова: очень сильно соскучилась по гимнастике

Четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова поделилась ожиданиями от выступления на праздничном концерте во дворце гимнастики Ирины Винер.

«Сегодня я выступаю под песню «Летний дождь». Безумно красивая композиция. У меня был большой перерыв, и это первый выход. Я была счастлива даже вчера, когда мы репетировали. Мне было мало. Когда я вчера закончила, Ирина Александровна говорила: «Давай ещё, тебя мало». Я почувствовала, насколько сильно хочу быть в гимнастике. Очень сильно соскучилась. Это будет красиво, это будет с душой — всё, как я люблю.

Я давно разговаривала с Ириной Александровной. Как только я смогу отъезжать от малыша больше, чем на час, то я хочу вернуться. Начать с концертов, маленьких партий. Потом хочу прийти в нормальную форму и показывать красоту. Я считаю, что та гимнастика, которую я делала — это красиво. Раньше я стеснялась так говорить.

Наш спорт — это искусство. Огромный поклон Ирине Александровне, что она показывает это людям. На концертах ты просто выходишь и кайфуешь. Даже вчера я смотрела на репетиции другие номера и не могла оторваться. Казалось бы, меня ничем не удивить: эти песни я знаю, этих гимнасток я видела.

Сын остался с бабушкой. Я готовилась к этому: покушать оставила, время рассчитала, под сон подстроила. Мы всегда на связи. Я выступлю и сразу поеду домой, не останусь до конца. Выступать буду со спокойной душой», — приводит слова Солдатовой Sport24.