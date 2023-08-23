Попов — о МОК: не понимаю позиции этой организации по отношению к России и Беларуси

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов рассказал, принимает ли участие в мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), а также ответил на вопрос, поменяется ли мнение легенды российского плавания против выступления россиян в нейтральном статусе.

«Никогда. Никогда в жизни не поменяется.

Да, они (спортсмены. – Прим. «Чемпионата») хотят выступать, а ребята хотят жить. Вопросы есть?

Зовут, нигде не участвую, потому что не понимаю позиции этой организации по отношению к нашей стране и Беларуси. Мне с ними обсуждать нечего, я уже сказал однажды — только флаг и вся атрибутика, полное признание и извинения, а потом начнём разговаривать», – приводит слова Попова «Матч ТВ».