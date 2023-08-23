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Перфильева стала лидером в многоборье, Ананова привезла именную ленту. Лучшие фото

Перфильева стала лидером в многоборье, Ананова привезла именную ленту. Лучшие фото
Кубок сильнейших по художественной гимнастике
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С 15 по 21 августа в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер проходил III этап Кубка сильнейших.

Турнир был организован Ириной Винер на время отстранения российских спортсменов от международных соревнований. На третьем этапе не выступили сильнейшие спортсменки страны — сёстры Аверины, Лала Крамаренко и Анна Попова.

В их отсутствие лидерство захватила Алина Перфильева: она стала лучшей в многоборье и упражнении с булавами, а также взяла серебро в финале с обручем. Если бы не ограничение, то по баллам Алина взяла бы серебряную медаль ещё в упражнении с мячом, а в ленте была бы первой.

Второй в многоборье стала Милена Щенятская, проигравшая лидеру полбалла. Замкнула тройку сильнейших Арина Ткачук, однако медаль не получила, т.к. правила турнира допускают нахождение на пьедестале не более двух спортсменок от одной страны.

Лучшие фото с III этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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