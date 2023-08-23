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Австралийка Кеннеди и американка Мун разделили первое место в прыжках с шестом на ЧМ-2023

Австралийка Кеннеди и американка Мун разделили первое место в прыжках с шестом на ЧМ-2023
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На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования в прыжках с шестом у женщин, ознаменовавшиеся невероятной борьбой между австралийкой Ниной Кеннеди и американкой Кэти Мун. Обе в одинаковой манере взяли высоту в 4,90 метра и стали чемпионками.

Отметим, что 4,90 метра является лучшим результатом сезона в мире.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023, Будапешт. Прыжки с шестом. Женщины

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,90 метра.
1. Кэти Мун (США) – 4,90 метра.
3. Вильма Мурто (Финляндия) – 4,80 метра.
4. Тина Шутей (Словения) – 4,80 метра.
5. Молли Кодери (Великобритания) – 4,75 метра.

Отметим, что для Мун это второе золото с ЧМ, также она является действующей олимпийской чемпионкой. Кеннеди на прошлом ЧМ завоевала бронзовую медаль.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Прыжковые
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
23 августа 2023, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Нина Кеннеди
Австралия
4.90
1
Кэти Мун
США
4.90
3
Вильма Мурто
Финляндия
4.80
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