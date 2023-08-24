Источник: отцу Ингебригтсена отказали в аккредитации на ЧМ-2023 из-за конфликта с сыном

Норвежская федерация лёгкой атлетики не выдала аккредитацию на ЧМ-2023 Йерту Ингебригтсену, отцу и бывшему тренеру Якоба Ингебригтсена. Источники TV2 сообщают, что причина отказа в конфликте между Йертом и его сыновьями – Якобом и Хенриком.
«Было решено, что он не получит одну из тренерских аккредитаций, основываясь на общей оценке», — сказал для NRK спортивный директор Норвежской федерации легкой атлетики Эрленд Слоквик.
Йерт Ингебригтсен является личным тренером бронзового призёра чемпионата мира — 2023 в беге на 1500 м Норве Нордоса, который в финале уступил Якобу Ингебригтсену 0,03 с.
Йерт Ингебригтсен приехал в Будапешт, но на стадион его не допускают, жить он так же может только в отдельном от основной команды отеле. По этой причине Норве Нордос предпочёл жить рядом с тренером и тренируется отдельно на площадках, куда может проходить Йерт Ингебригтсен.
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
09:54
-
09:33
-
08:00
-
03:24
-
01:00
- 23 августа 2023
-
23:32
-
23:17
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:27