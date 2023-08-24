Источник: отцу Ингебригтсена отказали в аккредитации на ЧМ-2023 из-за конфликта с сыном

Норвежская федерация лёгкой атлетики не выдала аккредитацию на ЧМ-2023 Йерту Ингебригтсену, отцу и бывшему тренеру Якоба Ингебригтсена. Источники TV2 сообщают, что причина отказа в конфликте между Йертом и его сыновьями – Якобом и Хенриком.

«Было решено, что он не получит одну из тренерских аккредитаций, основываясь на общей оценке», — сказал для NRK спортивный директор Норвежской федерации легкой атлетики Эрленд Слоквик.

Йерт Ингебригтсен является личным тренером бронзового призёра чемпионата мира — 2023 в беге на 1500 м Норве Нордоса, который в финале уступил Якобу Ингебригтсену 0,03 с.

Йерт Ингебригтсен приехал в Будапешт, но на стадион его не допускают, жить он так же может только в отдельном от основной команды отеле. По этой причине Норве Нордос предпочёл жить рядом с тренером и тренируется отдельно на площадках, куда может проходить Йерт Ингебригтсен.