Дарья Варфоломеев завоевала третье золото на ЧМ-2023 по художественной гимнастике

Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, стала чемпионкой мира в упражнении с булавами. За своё выступление Варфоломеев получила 34,350 балла. Ранее Дарья одержала победы в упражнениях с обручем и мячом.

В упражнениях с обручем и мячом Дарья стала второй в истории гимнасткой из Германии, побеждавшей в этих видах. До это на ЧМ-1975 с мячом выигрывала Кристиана Розенберг, а с обручем — Кармен Ришер. Впереди у Варфоломеев финал в упражнениях с лентой, а также личное и командное многоборье.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира

Булавы

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,350.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 33,550.

3. Виктория Оноприенко (Украина) – 33,550

4. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 33,450

5. Полина Березина (Испания) – 32,100.