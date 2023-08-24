Дарья Варфоломеев завоевала 4-е золото на ЧМ-2023 по художественной гимнастике

Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, стала чемпионкой мира в упражнении с лентой. За своё выступление Варфоломеев получила 33,350 балла. Таким образом Дарья собрала все золотые медали в отдельных упражнениях. Ранее она одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
В упражнениях с обручем и мячом Дарья стала второй в истории гимнасткой из Германии, побеждавшей в этих видах. До этого на ЧМ-1975 с мячом выигрывала Кристиана Розенберг, а с обручем — Кармен Ришер. Впереди у Варфоломеев финал личное и командное многоборье, но она уже самая титулованная гимнастка-личница в Германии.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 33,350.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 31,850.
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,100
4. София Раффаэли (Италия) — 31,050
5. Зилу Ванг (Китай) — 30,500
6. Фанни Пигницки (Венгрия) — 30,000
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
09:54
-
09:33
-
08:00
-
03:24
-
01:00
- 23 августа 2023
-
23:32
-
23:17
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:27