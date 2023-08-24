Дарья Варфоломеев завоевала 4-е золото на ЧМ-2023 по художественной гимнастике

Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, стала чемпионкой мира в упражнении с лентой. За своё выступление Варфоломеев получила 33,350 балла. Таким образом Дарья собрала все золотые медали в отдельных упражнениях. Ранее она одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

В упражнениях с обручем и мячом Дарья стала второй в истории гимнасткой из Германии, побеждавшей в этих видах. До этого на ЧМ-1975 с мячом выигрывала Кристиана Розенберг, а с обручем — Кармен Ришер. Впереди у Варфоломеев финал личное и командное многоборье, но она уже самая титулованная гимнастка-личница в Германии.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира

Лента

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 33,350.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 31,850.

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 31,100

4. София Раффаэли (Италия) — 31,050

5. Зилу Ванг (Китай) — 30,500

6. Фанни Пигницки (Венгрия) — 30,000