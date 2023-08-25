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Ярослава Могучих и Елена Куличенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала лучшей в квалификационных соревнованиях по прыжкам в высоту. Её результат составил 1,92 метра.

Бывшая российская спортсменка Елена Куличенко, ныне выступающая за Кипр, также прошла в финал соревнований. Её результат также составил 1,92 метра. Таким образом, Куличенко смогла повторить свой личный рекорд.

Аналогичную высоту смогли взять ещё шесть спортсменок: Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия). Финал в соревнованиях по прыжкам в высоту на мировом первенстве пройдёт 27 августа.