Ярослава Могучих и Елена Куличенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на ЧМ
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В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023. Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала лучшей в квалификационных соревнованиях по прыжкам в высоту. Её результат составил 1,92 метра.
Бывшая российская спортсменка Елена Куличенко, ныне выступающая за Кипр, также прошла в финал соревнований. Её результат также составил 1,92 метра. Таким образом, Куличенко смогла повторить свой личный рекорд.
Аналогичную высоту смогли взять ещё шесть спортсменок: Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия). Финал в соревнованиях по прыжкам в высоту на мировом первенстве пройдёт 27 августа.
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