Испанка Мария Перес оформила золотой дубль на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Испанская легкоатлетка Мария Перес стала лучшей в соревнованиях по спортивной ходьбе на 35 км среди женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 2:38.40. Ранее на этом турнире Перес завоевала золотую медаль в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Второе место на дистанции 35 км заняла представительница Перу Кимберли Гарсия Леон, отставшая от победительницы более чем на две минуты. Третьей стала греческая легкоатлетка Антигони Дрисбиоти.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2023. Спортивная ходьба, 35 км. Женщины

1. Мария Перес (Испания) — 2:38.40.

2. Кимберли Гарсия Леон (Перу) — 2:40.52.

3. Антигони Дрисбиоти (Греция) — 2:43.22.