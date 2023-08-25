Исинбаева: стремление World Athletics замолчать историю доказывает величие моих достижений

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отреагировала на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не включать её в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира.

«Чемпионат мира в Хельсинки 2005 года, победа с новым рекордом мира 5,01 метра. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие лёгкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство лёгкой атлетики сегодня так рьяно старается замалчивать историю, созданную задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и вечность моих достижений», — написала Исинбаева на своей странице в социальных сетях.