Рохас в последней попытке лишила украинку Бех-Романчук золота ЧМ-2023

Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас лишила украинку Марину Бех-Романчук золотой награды чемпионата мира по лёгкой атлетике в соревнованиях в тройном прыжке.
В последней попытке спортсменка из Венесуэлы показала результат 15 метров и 8 сантиметров, результат украинки – 15 метров ровно, Бех-Романчук выполнила его в первой же попытке.
Третье место заняла кубинка Леянис Перес Эрнандес, которая прыгнула на 14 метров и 96 сантиметров.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Тройной прыжок. Женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,08 метра.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,00 метра.
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,96.
Чемпионат мира проходит в Будапеште и завершится в воскресенье, 27 августа.
В июле на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве (Польша) тройка призёров выглядела таким же образом.
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