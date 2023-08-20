«Это вообще неадекватно». Украинскую спортсменку возмутили правила лёгкой атлетики на ЧМ

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не вышла в финал из-за заступа, но виноватой во всём оказалась электроника.

Украинская спортсменка опять в центре внимания.

Ещё не истлели угольки после скандала с выступлением фехтовальщицы Ольги Харлан на минувшем чемпионате мира в Милане, как на другом чемпионате мира – по лёгкой атлетике в Будапеште – возмущается Марина Бех-Романчук.

Харлан, несмотря на весь абсурд ситуации, неожиданно получила невиданные привилегии. Может быть, и Бех-Романчук на это рассчитывала?

Правда, ей никто ничего не дал.

«Это вообще ненормально»

Серебряный призёр ЧМ-2019 в прыжках в длину Марина Бех-Романчук не смогла пройти в финал соревнований на ЧМ-2023. Во второй попытке, в квалификации у неё был заступ, зафиксированный электронной системой.

Посмотрев свой прыжок на повторе, Бех-Романчук обратилась к судьям соревнований. Спортсменка пыталась доказать, что красного флажка не было и в помине. Так же считали и некоторые зрители на трибунах. Но арбитры были непреклонны – если зоркий глаз электронной системы определения результатов зафиксировал заступ, результат не может быть засчитан.

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«Все возмущались на трибунах, что там не было заступа. Я тоже сказала судье, подошла и сказала, что я просто в шоке. Это вообще ненормально, неадекватно, но у нас сейчас все опираются на электронику», – сказала Бех-Романчук.

Бывало такое не раз, что у спортсмена была зачётная попытка, но у него забирали результат. Или, наоборот, когда там было очевидное заступление, а спортсмена отпускали, потому что электроника посчитала, что все окей.

Это очень противоречивая система, но, к сожалению, мы с ней ничего не сделаем – это новые правила, и мы вынуждены с ними мириться».

Марина Бех-Романчук Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Я была бы в финале»

Возможно, Бех-Романчук надеялась на снисхождение и понимание. Но, согласно правилам, человеческий фактор в расчёт уже не принимается.

Теоретически ситуацию мог бы как-то исправить официальный протест, но спортсменка на изменение результата даже не надеялась.

«Вообще нет никакой опоры на какие-либо человеческие факторы. Я была бы в финале, но нет смысла говорить об этом. Протест? Забудьте, запейте водой. Это не пропустят, я это всё проходила, не пропустят ни в коем случае.

В Сербии была идентичная попытка, и они сказали просто, что бы там ни пытались делать, как бы там ни говорили – и в соцсети это повсюду осветили, и очень много аккаунтов перепостили, фактически никто не был с этим согласен, но было сказано: система сказала «нет», значит нет, всё».

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«Спорить не имеет смысла»

Тренер спортсменки Алексей Сердюченко рассказал, почему, несмотря на вердикт электронной системы, было принято решение о подаче протеста.

«Там миллиметровые зазоры. Было видно, что есть момент пересечения проекции планки, где считается заступ. Но потом нога в шиповке двигается вперёд и назад, и в момент отрыва от планки она уже была в правильной позиции. Мы за это пытались зацепиться, подавали протест, разговаривали с судьями, акцентировали внимание на том, что здесь есть две разных фазы отталкивания. Но, к сожалению, наши аргументы не были учтены.

С точки зрения самих правил, здесь спорить с судьями не имеет смысла, потому что они, со своей стороны, правы», – заключил наставник.

При этом тренер уверен, что Бех-Романчук при желании можно было бы пустить в финал 13-й участницей, зафиксировав результат в спорной попытке.

В запасе у украинской спортсменки есть ещё турнир в тройном прыжке. Квалификация здесь пройдёт уже 23 августа. Заметим, что в этой дисциплине Бех-Романчук является чемпионкой Европы – 2022. Вот только отталкиваться ей придётся с запасом, чтобы история с электроникой больше не повторилась.