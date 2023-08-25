Бех-Романчук: сегодня в секторе я оставила половину своей жизни
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала поражение от представительницы Венесуэлы Юлимар Рохас на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В последней попытке спортсменка из Венесуэлы показала результат 15 метров и 8 сантиметров, результат украинки – 15 метров ровно, Бех-Романчук выполнила его в первой же попытке.
«Как мой день? Очень нервно. Мне кажется, что сегодня в секторе я оставила половину своей жизни. Очень напряжённо, я пыталась всё напряжение выдавать в прыжках, и мне сегодня было очень сложно. Первая попытка на 15 метров? Потому что я могла больше. Можно было больше, я готова к большему, и я это чувствовала», – приводит слова Бех-Романчук «Суспільне Спорт».
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