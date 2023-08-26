Ронни О`Салливан сохранил первую строчку мирового рейтинга

Легендарный снукерист Ронни О`Салливан при любом раскладе сохранит первую строчку мирового рейтинга по итогам European Masters, проходящего с 22 по 27 августа в Нюрнберге (Германия).

Ронни снялся с турнира по медицинским причинам, тем самым, предоставив бельгийцу Люке Бреселю и североирланду Марку Аллену шанс опередить себя. Для этого Бреселю нужно было выйти в полуфинал, но тот уступил англичанину Барри Хокинсу в четвертьфинале со счётом 4:5. Аллену нужно было выигрывать турнир, но тот проиграл ещё в первом раунде соревнований таиландцу Тепчайе Ун-Нуху со счётом 0:5.

Стадия полуфиналов турнира начнётся сегодня, 26 августа. Марк Селби встретится с Барри Хокинсом, а Джадд Трамп выявит сильнейшего в матче против Джона Хиггинса.